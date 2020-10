per Mail teilen

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm darf schnelles Internet in Ortsgemeinden mit schlechtem Anschluss mit europäischen Fördermitteln neu ausschreiben. Das hat das Verwaltungsgericht Trier entschieden und die Klage eines bereits vorhandenen Anbieters zurückgewiesen. Der vorhandene Anbieter hatte in sieben Eifelgemeinden schon länger Breitbandinternet mittels Richtfunk angeboten. Allerdings hatte der Eifelkreis nachgemessen, dass das nicht schnell genug war. Die Orte galten, was die Internetverbindung anbelangt, deshalb als sogenannte weiße Flecken. Der Eifelkreis wollte dem Bedürfnis der Bürger nach schnellem Internet entgegenkommen, indem er die Internetversorgung neu ausschrieb. Der Kreis gab deshalb einem bundesweiten Anbieter den Zuschlag, der schnelles Internet über Glasfaser anbietet. Nach Auffassung des Gerichts war das rechtens, und auch, europäische Fördermittel zu vergeben – auch wenn sich der bisherige Anbieter dadurch benachteiligt sieht.