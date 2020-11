per Mail teilen

Wenige Tage nach dem Start des Vorverkaufs für das Eifel-Literatur-Festival 2021 gibt es keine Karten mehr. Die Nachfrage sei so gewaltig gewesen, dass bereits alle Veranstaltungen ausverkauft seien, sagte Festivalchef Josef Zierden am Dienstag. Zudem hätten sich bereits 1.500 Menschen auf Wartelisten vorgemerkt. Das Eifel-Literatur-Festival beginnt am 2. März kommenden Jahres und geht bis zum 25. Juni. Der Vorverkauf war vergangenen Freitag gestartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (28. Mai) sowie die Bestsellerautoren Daniel Kehlmann, Sebastian Fitzek, Ingo Schulze und Pater Anselm Grün.