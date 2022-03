Eifeler Familie bringt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Sicherheit

Familie Schlickat aus Seffern hat Verwandte in der Ukraine. Seit vielen Stunden sind sie unterwegs ins Grenzgebiet, um Kriegsflüchtlinge in die sichere Eifel zu bringen.

Es ist die Sorge um die Liebsten in der Ukraine, die Markus Schlickat und seinen Bruder Sascha seit Tagen nicht loslassen. Sascha ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen versuchen sie fieberhaft, die Verwandten in der Ukraine davon zu überzeugen, in die sichere Eifel zu kommen.

"Viele haben das abgelehnt, weil sie sehr stark mit ihrer Heimat verbunden sind. Sie wollen bleiben und zur Not auch um ihre Heimat kämpfen."

Familie will Ukraine unbedingt verlassen

Larissa, eine Verwandte, die 300 Kilometer südlich von Kiew mit ihren beiden Kindern lebt, will das Land unbedingt verlassen. Markus Schlickat und sein Bruder entscheiden am Sonntagmorgen, dass sie die drei und weitere Flüchtlinge an der Grenze abholen wollen. Den Hinweg wollen sie nutzen, um Hilfsgüter wie Decken, Medikamente und warme Kleidung ins Grenzgebiet zu bringen. Via Whats-App starten sie in Seffern einen Spendenaufruf. Innerhalb weniger Stunden sind zwei Kleintransporter voll.

Flüchtlinge aus der Ukraine in Budomierz Markus Schlickat

Hilfsgüter werden aus der Hand gerissen

Nach 19 Stunden Fahrt erreichen die Eifeler Dienstag früh den Grenzort Budomierz. Hier organisieren die örtliche Feuerwehr und Freiwillige die Erstversorgung der Flüchtlinge. Markus Schlickat und die vier Fahrer aus Seffern warten auf Larissa und liefern in der Zwischenzeit ihre Hilfsgüter ab:

"Uns wurden die Sachen förmlich aus der Hand gerissen. Die waren dankbar für alles, vor allem aber für Decken und warme Kleidung. Dort herrschen nachts Temperaturen um die 10 Grad minus."

Verwandte hat Martyrium hinter sich

Kurze Zeit später schafft es Larissa mit ihren Kindern über die Grenze. Die junge Mutter habe Tränen in den Augen gehabt als sie ihre Eifeler Verwandtschaft erblickt. Mit ihren drei und elf Jahre alten Kindern habe sie ein Martyrium hinter sich: 60 Stunden habe sie bei Minusgraden im Auto verbracht, um sich bis an die Grenze durchzuschlagen, erzählt Markus Schlickat.

Erschütternde Szenen im Flüchtlingslager

Die Eifeler fahren 30 Kilometer weiter in ein größeres Flüchtlingslager, um weitere Menschen in den sicheren Westen zu bringen. Am Grenzübergang Karoczowa warten etwa 1.000 Menschen auf Feldbetten in einer großen Lagerhalle. Markus Schlickat hat noch acht Plätze im Auto. Sie sprechen die örtliche Miliz an. Über Lautsprecher wird durchgegeben, dass sie eine Fahrt nach Deutschland anbieten. Innerhalb von 30 Sekunden steht eine achtköpfige Familie aus Charkiw vor den Eifelern.

"Das war sicherlich der emotionalste und schwierigste Moment. Es waren so viele Menschen dort, die auch mitfahren wollten. Die abzuweisen ist mir sehr schwer gefallen."

Seffern nimmt die Flüchtlinge auf

Die 13 Flüchtlinge sollen jetzt erstmal in Seffern untergebracht werden. Während der fünfköpfige Trupp noch unterwegs ist, werden zu Hause in der Eifel bereits die Zimmer für die beiden ukrainischen Familien vorbereitet. Für Markus Schlickat steht fest, dass es für ihn nicht die letzte Fahrt in Richtung Ukraine war. Zu viele Menschen seien noch dort, die Hilfe benötigten.