Friseurmeister aus der Eifel klagt gegen 2G-Regel

In Rheinland-Pfalz dürfen nur Geimpfte und Genesene zum Friseur, während in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 3G gilt. Deshalb klagt ein Friseurmeister aus Körperich.

„Wenige Kilometer Luftlinie entscheiden über die berufliche Existenz", sagt Guido Wirtz, Friseurmeister aus Körperich in der Verbandsgemeinde Südeifel und Landesinnungsmeister. Er meint damit die unterschiedlichen Regeln für Friseurinnen und Friseure in den Bundesländern.

Friseurmeister Guido Wirtz (links) in seinem Salon in Körperich. SWR

In Nordrhein-Westfalen etwa dürfen Getestete mit FFP2-Maske zum Friseur, auch in Baden-Württemberg gilt 3G. In Rheinland-Pfalz aber dürfen derzeit nur geimpfte und genesene Personen einen Friseursalon betreten.

"Das treibt die Ungleichbehandlung auf die Spitze, denn natürlich fahren Kunden einfach von Mainz nach Wiesbaden, von Ludwigshafen nach Mannheim oder von Remagen nach Bonn, wo die Beschränkungen lockerer sind. Das ist Wettbewerbsverzerrung."

Klage gegen 2G-Regel

Den hiesigen Friseuren entstünden dadurch erhebliche Umsatzverluste, findet Wirtz. Deshalb hat er beim Verwaltungsgericht Mainz per Eilantrag eine Klage gegen das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium eingereicht.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf seit dem 15. Januar aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus-Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Das Gericht soll nun prüfen, ob die 2G-Regel in Rheinland-Pfalz rechtens ist. Wirtz' Anwalt, Noah Wild, sieht das nicht so: "Die durch die 2G-Regelung vorliegende Ungleichbehandlung ist nicht angemessen." Vor allem, da Friseure ihre Betriebe in der Vergangenheit bereits mehrfach hätten schließen müssen.

Ungleichbehandlung führe zu Schwarzarbeit

Guido Wirtz sieht noch ein weiteres Problem durch die unterschiedlichen Regeln: Friseurinnen und Friseure in Rheinland-Pfalz könnten ihre Dienste in Schwarzarbeit anbieten. Da viele Mitarbeitende in Kurzarbeit seien, hätten sie auch die Zeit dazu.

"Menschen, die partout keine Impfung haben wollen, lassen sich dann eben schwarz die Haare schneiden."

3G im März kommt Friseurmeister zu spät

Auch, dass in Rheinland-Pfalz ab dem 4. März für Friseursalons 3G gelten soll, reicht Wirtz nicht: "Ich verstehe nicht, warum man da nicht mit dem Einzelhandel gleich zieht. Warum dürfen wir erst zwei Wochen später für Getestete öffnen?"

Außerdem wünscht sich Wirtz eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer. Die Klage sei schon vorbereitet gewesen, bevor Rheinland-Pfalz den Fahrplan für das Frühjahr bekannt gegeben hatte.

Das Verwaltungsgericht habe den Eingang der Klage bestätigt. Wann hier entschieden wird, weiß Wirtz aber noch nicht.