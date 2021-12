Neue Busnetze in drei Kreisen der Eifel

Ab Sonntag, den 12. Dezember wird es in den Kreisen Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Eifelkreis Bitburg-Prüm neue Busnetze geben. Wie der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mitteilt, werden damit mehr Orte als vorher an das Busnetz angeschlossen. Den Angaben zufolge wird in vielen Orten der südlichen Vulkaneifel, im Nordwesten des Kreises Bernkastel-Wittlich und rund um Neuerburg im Eifelkreis zukünftig auch sonntags und in den Ferien alle zwei Stunden ein Bus kommen. Die Schulen und Kindergärten hätten zu den geänderten Streckenverläufen im Vorfeld Verbesserungen vorschlagen können, sodass alle Kinder berücksichtigt würden. Teilweise sollen Eltern einen sogenannten Rufbus für ihre Kinder dauerhaft buchen können. Fahrgäste können sich individuell über ihre neuen Verbindungen in den Busnetzen "Eifelmaare", "Eifel-Kondelwald" und "Neuerburger Land" in einem interaktiven Liniennetzplan des VRT informieren.