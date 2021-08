Landwirte in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in der Eifel dürfen ab sofort auch bislang brach liegende Ackerflächen nutzen – entweder, um Heu zu ernten oder um Tiere dort weiden zu lassen. Das rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerium hat eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt. Demnach dürfen auch sogenannte „ökologische Vorrangflächen“ für die Futtergewinnung genutzt werden. Neben brach liegendem Ackerland wären das zum Beispiel Feuchtgebiete, Feldrandstreifen oder Pufferstreifen an Gewässern. Der Kreisbauernverband Bitburg-Prüm begrüßt diese Ausnahmeregel. Dadurch stünden den Bauern nun viele hundert Hektar zusätzlich für die Futtergewinnung zur Verfügung. Während des Hochwassers Mitte Juli seien viele Heuballen weggeschwommen, so der Kreisvorsitzende Michael Horper. In vielen Silos sei das Viehfutter feucht geworden. Es könnte kontaminiert oder von Schimmel befallen sein, so Horper.