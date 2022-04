Eierlage findet nach Corona-Pause wieder statt

In Schönecken in der Eifel findet am Ostermontag - nach zweijähriger Corona-Pause - wieder die traditionelle "Eierlage" statt. Der Veranstalter, die Junggesellensodalität Schönecken, erwartet bis zu 400 Zuschauer.

Nach Angaben des Junggesellenvereins wird die Tradition in Schönecken seit rund 500 Jahren nahezu unverändert durchgeführt. Ein Läufer rennt dabei bis ins Nachbardorf und zurück, wobei er rund siebeneinhalb Kilometer zurücklegt. Der sogenannte Raffer muss 104 Eier einzeln aufsammeln, die auf einer Länge von 65 Metern ausgelegt wurden. Auch er läuft dabei knapp sieben Kilometer. Wer die Aufgabe zuerst beendet, hat gewonnen. Die diesjährigen Kandidaten wurden von den Junggesellen am Palmsonntag bei einer Versteigerung ermittelt. Nach der Eierlage wird im Forum Schönecken mit einem Konzert gefeiert.