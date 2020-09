per Mail teilen

Beim Ehrenamtstag Rheinland-Pfalz in Gerolstein hat Ministerpräsidentin Dreyer mit Teilnehmern diskutiert. Wegen der Corona-Krise wurde das Fest nicht nur vor Ort gefeiert, sondern vor allem im Internet.

In ihrer Ansprache zur Eröffnung sagte Malu Dreyer, sie wolle allen danken, die sich das ganze Jahr für das Gemeinwohl engagierten. In der Corona-Pandemie habe sich die Bedeutung besonders gezeigt. Deshalb sei es ihr besonders wichtig, sagte die SPD-Politikerin, dass Rheinland-Pfalz das Ehrenamt auch in diesem Jahr feiern könne.

Zur Eröffnung gab es in Gerolstein (Vulkaneifel) einen ökumenischen Gottesdienst und einen Festakt mit etwa 100 Menschen. Im Anschluss kommunizierte Dreyer von einer Chat-Couch aus mit 25 Ausstellern.

Mit 25 Ständen auf einem virtuellen Marktplatz stellten Ehrenamtler aus Rheinland-Pfalz die ganze Bandbreite ihres Engagements vor. Um daran teilnehmen zu können, mussten sich Besucher auf der Internetseite des Ehrenamtstags registrieren. Dort konnten sie dann wie in einem Computerspiel durch Gerolstein navigieren und einzelne Stände besuchen. Über eine Chatfunktion konnten die Besucher auch direkt mit den Ehrenamtlern sprechen.

SWR zeichnet Ehrenamtliche aus

Am Sonntagabend wurden in der Sendung "Ehrensache" im SWR-Fernsehen die Ehrensache-Preise des Jahres 2020 verliehen. Der SWR zeichnete ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung fand aufgrund der Corona- Pandemie ohne Publikum statt.

Ausgezeichnet wurden:

Christian Döring und Björn Flick aus Oberroßbach im Westerwald Sie erhielten den Publikumspreis der "Ehrensache" für den Aufbau der Facebook-Gruppe "Wäller helfen - gemeinsam statt einsam durch die Corona-Zeit", mit der sie seit Monaten vielfältige Hilfsangebote und die Nachfrage in der Region koordinieren. Die Zuschauer der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt

Michael Leukam, Vorstandsmitglied der BUND-Kreisgruppe Worms Der studierte Sozialwissenschaftler ist drei bis vier Stunden in der Woche als Wildbienenbotschafter und Pate für Landwirte aktiv. Insgesamt engagiert er sich schon 23 Jahre beim BUND, errichtet Insektenhotels und hilft bei der Pflege von Wiesen, die für den Erhalt der Artenvielfalt so wichtig sind.

Tobias Marenberg, Veranstalter von Events wie "Kultur in der Wallfahrtskirche" in Klausen Mit der Reihe, die dieses Jahr als Picknick nahe dem ursprünglichen Austragungsort stattfindet, will der 44-Jährige zeigen, dass Kultur trotz Corona lebendig ist – obwohl es dieses Jahr einen viel höheren Aufwand bedeutet, alles zu organisieren.