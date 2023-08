Ehemaliger Streifenwagen nach 50 Jahren zu Besuch bei Polizei Trier

per Mail teilen

Ein ehemaliger Streifenwagen ist nach mehr als 50 Jahren für einen Besuch zur Polizei Trier zurückgekehrt. Ein Niederländer hat den VW-Käfer originalgetreu restauriert.

Eine ungewöhnliche Anfrage erreichte die Polizei Trier nach eigenen Angaben im August 2022. Sie bezog sich auf einen ehemaligen Streifenwagen. Der Niederländer hatte das Auto vor 13 Jahren gekauft und viel Arbeit hineingesteckt. Sein Freund, ein niederländischer Polizist, fragte dann bei der Polizei Trier nach, ob es noch Informationen zu dem VW-Cabrio gebe.

VW-Käfer bei Staatsbesuch auf Bild

Den Originalpapieren zufolge war der Käfer bis 1971 auf die Polizei Trier zugelassen gewesen. Der Käfer wurde erstmals am 31. Dezember 1959 zugelassen - und zwar auf das Kennzeichen TR-3020. Laut Polizei taucht genau dieser Käfer in einem Bildband über Dienstfahrzeuge der Polizei auf. Der Käfer war sogar im Einsatz, als Konrad Adenauer am 30. Juni 1966 Trier besuchte. Davon gibt es ein Foto.

Der VW-Käfer der Polizei Trier war auch beim Besuch von Konrad Adenauer im Einsatz. Polizeipräsidium Trier

Rückkehr nach Trier

Danach sei es für beide Niederländer Ehrensache gewesen, die Polizei Trier mit dem restaurierten Käfer-Cabrio zu besuchen. Und ihr die Geschichte hinter dem Auto zu erzählen.