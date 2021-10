Ex-Sportlerin aus Trier ist Tote in englischem See

per Mail teilen

Bei einer Leiche, die in einem englische See gefunden wurde, handelt es sich um eine ehemalige Rugby-Nationalspielerin aus Trier. Das belegen Dokumente, die dem SWR vorliegen.

Mitte August machten Spaziergänger die grausige Entdeckung. In einem See in der Nähe der englischen Stadt Oxford entdeckten sie einen leblosen Körper. Rettungskräfte und Polizei konnten allerdings nicht feststellen, um wen es sich handelt. Vermisstenanzeigen, zu denen die Beschreibung passte, lagen nach Angaben der zuständigen Polizei zu dem Zeitpunkt nicht vor.

Überwachungskameras halfen bei der Suche

Nachdem die Bitte der Polizei um Hinweise nichts erbrachte gaben die Ermittler Bilder mit Aufnahmen der Verstorbenen von Überwachungskameras frei.

Ist das Bersi Küper aus Trier? Die Polizei in England hat dieses Foto der vermissten Frau veröffentlicht. THAMES VALLEY POLICE

Zehn Tage nach dem Leichenfund gab die Polizei bekannt, dass die Tote identifiziet sei. Nähere Angaben zur Person wurden jedoch nicht veröffentlicht.

Verstorbene aus Deutschland

Das Auswärtige Amt bestätigte vergangene Woche, "dass die Botschaft in London im August mit dem Fall einer in Großbritannien verstorbenen deutschen Staatsangehörigen befasst war“. Zu den Todesumständen und der Identität der Betroffenen wollte man jedoch keine Angaben machen.

Tote war bekannte Rugbyspielerin in Trier

Dokumente, die dem SWR vorliegen, zeigen jetzt, dass es sich bei der Verstorbenen um die 42-jährige Bersi Küper handelt. Sie war deutsche Rugby-Nationalspielerin und trat während ihrer Studienzeit für das Trierer Hochschulteam an. 2003 errang sie mit dem Trierer Uni-Team die deutsche Hochschulmeisterschaft und wurde danach erstmals in die Nationalmannschaft berufen.

Trierer Rugby-Gemeinschaft trauert

Die Trierer Rugbygemeinschaft würdigt Bersi Küper im Internet als eine „Pionierin des rheinland-pfälzischen Frauenrugby“. Am 20. November dieses Jahres soll im Trierer Waldstadion eine Gedenkveranstaltung für sie stattfinden. Wie Bersi Küper starb, ist nach der Obduktion weiter unklar.