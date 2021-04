Auch in diesem Jahr wird es keine Springprozession in Echternach in gewohnter Form geben. Wie das Luxemburger Wort berichtet, ist die Veranstaltung, zu der Tausende Menschen ans Grab des heiligen Willibrord pilgern, abgesagt. Grund sei das anhaltend hohe Ansteckungsrisiko. Ob es wie im vergangenen Jahr am Pfingstwochenende ein Ersatzprogramm geben wird, stehe derzeit noch nicht fest. Darüber werde in einer Woche beraten.