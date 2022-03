Earth hour für Klimaschutz und Frieden

Auch in der Region Trier beteiligen sich mehrere Städte an der sogenannten „Earth hour“ des WWF zum Klimaschutz. Dazu gehören Trier, Idar-Oberstein, Birkenfeld und Gerolstein. Um 20 Uhr 30 Uhr schalten sie die Beleuchtung von Wahrzeichen oder öffentlichen Gebäuden für eine Stunde aus. Auch Privathaushalte können sich an der „Stunde der Erde“ beteiligen und das Licht ausschalten. Damit soll ein Zeichen für den Klimaschutz und Frieden gesetzt werden. Wird das Klimaziel, die Erderwärmung um 1,5 Grad zu senken, nicht erreicht, drohen immer mehr Unwetterereignisse, wie Dürreperioden und Überflutungen, so ein Sprecher der Stabstelle Klima- und Umweltschutz Trier.