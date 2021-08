per Mail teilen

Nach der Unwetterkatastrophe Mitte Juli ist der Sperrmüll auf der Mülldeponie in Mertesdorf (Kreis Trier-Saarburg) gelandet. Doch die Kapazitäten dort reichen nicht aus.

Infolge des Unwetters wurde bisher doppelt so viel Sperrmüll in Mertesdorf angeliefert, wie sonst in einem Jahr. Insgesamt haben sich dort 60.000 Kubikmeter Sperrmüll angesammelt - obwohl dieser schon getrennt und komprimiert ist.

In den Hochwassergebieten - wie Trier-Ehrang, Kordel oder auch in der Eifel - hatten sich in den Straßen meterhohe Türme mit Sperrmüll gebildet, die nach und nach abtransportiert worden waren.

Nach dem Unwetter wurde mehr als doppelt so viel Sperrmüll bei der Mülldeponie Mertesdorf angeliefert, wie sonst in einem Jahr. Diese Mengen können nicht verbrannt werden und müssen auf anderen Deponien zwischengelagert werden. SWR

Sperrmüll kann nicht verbrannt werden

Eigentlich müsste der Sperrmüll verbrannt werden. Doch die Menge sei zu groß, so der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART). Deshalb müsse der Müll nun auf andere, geeignete Standorte verteilt werden.