Die DTM startet Freitag zum zweiten Mal in diesem Monat auf dem Nürburgring. Beim Training sind jedoch heute keine Zuschauer zugelassen. Nach Angaben der Veranstalter hat die Kreisverwaltung Ahrweiler aber 2.500 Zuschauer an jedem Renntag erlaubt.

Zuschauer können feste Tribünen- und Parkplätze im Internet buchen. Der Nürburgring könne so die Kontaktverfolgung der Zuschauer und die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleisten, sagte ein Sprecher der Eifelrennstrecke. Der Zutritt zum Fahrerlager ist weiterhin verboten. Die Fahrer liefen darum am vergangenen DTM- Wochenende die drei geöffneten Tribünen ab und winkten den Zuschauern zu. Die bis zu 640 PS starken Tourenwagen fahren nach Angaben der Veranstalter an diesem Wochenende auf der Sprintstrecke des Nürburgrings. Die DTM gilt als ein Besuchermagnet der Eifelrennstrecke.