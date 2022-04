per Mail teilen

Eine Drohne hat am Mittwochabend auf der Landstraße 11 bei Prüm ein Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht den Eigentümer der Drohne. Sie stürzte gestern kurz vor 19 Uhr in der Nähe der Autobahnmeisterei Prüm ab, traf ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte es. Ein Augenzeuge hatte alles beobachtet. Die Polizei stellte die Drohne sicher und sucht Hinweise auf den Eigentümer.