Droh-Mail an Schule in Konz löst Polizeieinsatz aus

Nach einer Droh-Mail an die Realschule Plus in Konz gibt die Polizei Entwarnung. Nach ersten Ermittlungen bestand keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler.

Hintergrund war nach Angaben der Polizei eine E-Mail, die in der Nacht an das Postfach der Realschule Plus in Konz gesendet wurde. Darin habe angeblich eine Schülerin, die ihren Namen genannt hatte, einen Anschlag auf die Schule angekündigt. Den wolle sie am späten Dienstagvormittag verüben, so stand es in der E-Mail.

Sondereinsatz der Polizei

Der Schulleiter alarmierte die Polizei. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in die Schule aus, um gemeinsam mit der Schulleitung zu ermitteln, wie konkret die Gefahr ist. Schnell habe sich herausgestellt, dass die E-Mail nicht von der besagten Schülerin versandt worden war.

Wegen dieser Erkenntnisse gingen die Verantwortlichen nicht von einer ernstzunehmenden Gefährdung der Schulgemeinschaft aus. Die Einsatzkräfte seien dennoch in der Schule geblieben, bis die in der E-Mail genannte Uhrzeit des angeblich geplanten Anschlags verstrichen war.

Unterricht lief weiter

Der Unterricht sei an der Realschule Plus während der Ermittlungen weiter gelaufen. Polizei und Schulleitung standen den Angaben zufolge im permanenten Austausch. Für die Schüler und Lehrer bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine reelle Gefahr.

Die Polizei Saarburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung einer Straftat. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Tatverdächtigen der E-Mail dauern an.