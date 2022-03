In Wittlich hat die Polizei in der Nacht zum Freitag mehrere Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 35jähriger auch Drogen in seinem Auto dabei. Die Autofahrer unter Drogeneinfluss waren zwischen 20 und 47 Jahre alt. Gegen sie wurden Verfahren eingeleitet.