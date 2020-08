Falls amerikanische Truppen vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel abgezogen werden, will das Land Rheinland-Pfalz der Region rund um die Airbase helfen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Montag bei einem Treffen mit Eifeler Lokalpolitikern in Trier ihre Unterstützung zugesichert.

Es bleibe aber oberstes Ziel, dass der US-Standort Spangdahlem erhalten bleibe und die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Truppen abzuziehen, nicht umgesetzt werde. Dafür gebe es gute Signale, so Dreyer weiter. Man baue darauf, "dass Spangdahlem am Ende dann doch eben besser rauskommt, als es angekündigt worden ist noch vor ein paar Tagen durch die amerikanische Regierung". Video herunterladen (3,6 MB | MP4) Was immer in Spangdahlem am Ende dann auch passiert - und wir hoffen, es ist reichlich wenig - , es ist klar, dass das Land natürlich die Kommunen und Gemeinden entsprechend unterstützen wird mit Maßnahmen, die dann erforderlich sind. Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz F-16-Kampfjets sollen verlegt werden Die USA hatten am vergangenen Mittwoch angekündigt, die in Spangdahlem stationierte Staffel mit F-16-Kampfjets nach Italien verlegen zu wollen. Viele Menschen rund um die Air Base sind daher in Sorge: Der US-Militärflugplatz ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und wirtschaftlich von großer Bedeutung. Zudem sind Amerikaner und Deutsche dort seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. Fast 11.000 Menschen leben auf dem Stützpunkt Das Jagdgeschwader in Spangdahlem umfasst eine Staffel mit gut 20 Flugzeugen und unterstützt weltweit Einsätze der US-Air Force und der Nato. Zur Air Base gehören laut US-Luftwaffe rund 4.000 US-Soldaten. Die Angehörigen eingerechnet leben und arbeiten fast 11.000 Menschen auf dem Stützpunkt. Der Flugplatz ist auch Arbeitgeber für gut 800 Deutsche. Video herunterladen (1,5 MB | MP4) Standort soll erhalten bleiben Die US-Luftwaffe hat am Samstag angekündigt, dass der Stützpunkt trotz Verlegung von Soldaten erhalten bleibt. Nach Angaben der US-Airforce soll die Mehrzahl der etwa 4000 Soldaten auf der Airbase Spangdahlem bleiben. Der Standort erfülle wichtige Aufgaben in der Verteidigungsstrategie der USA und der Nato, die weiter garantiert werden müssten. Soldaten werden rechtzeitig informiert Die 480. Kampfschwadron und Teile des 52. Kampfgeschwaders seien im Zusammenhang mit einer Verlegung nach Italien genannt worden, so die Air Force. Die betroffenen Soldaten und ihre Familien würden lange im Voraus informiert, um sich gut darauf vorbereiten zu können, sagte der Kommandeur des 52. Kampfgeschwaders Epperson. Die Abzugspläne von US-Präsident Donald Trump sind noch nicht final beschlossen. Insgesamt will er die Zahl der US-Soldaten in Deutschland um fast 12.000 verringern. Abzugspläne laut Streit nur Wahlkampfgetöse von Trump Der Landrat des Kreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit (Freie Wähler), bezeichnete die Pläne von US-Präsident Trump als Wahlkampfgetöse. Am Ende würde die Staffel und die Air Base in Spangdahlem bestehen bleiben. Der CDU-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, forderte die Landesregierung auf, alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, "um möglichst viel für den Standort Spangdahlem zu erreichen". Video herunterladen (2,7 MB | MP4)