30 Jahre autofreier Tag "Saar Pedal"

Besonders wichtig ist es den Organisatoren, den autofreien Tag für Familien mit Kindern attraktiv zu machen. Denn wer als Kind schon mit dem Rad fährt, tut das als Erwachsener auch eher. Deshalb gibt es entlang der Strecke viele Aktivitäten für Kinder. Wie zum Beispiel einen Fahrradparcours am Meiersplatz in Konz , einen Mitmachzirkus am Saarufer in Saarburg-Beurig oder eine Kindereisenbahn in Mettlach.

Doch auch den Erwachsenen wird viel geboten. Es gibt Livemusik, etliche Stände für Essen und Trinken sowie einen ADFC-Infostand. Entlang der Strecke schenken auch viele Winzer ihre Weine aus. Und im Fall einer Panne gibt es Reperatur-Servicestellen in Konz, Schoden, Serrig und in Merzig

