Bei einem Zusammenstoß auf der B 50 bei Büchenbeuren sind Mittwoch am Nachmittag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiwache am Hahn waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zuvor war einer der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf dem Streckenabschnitt stehe pro Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung, so die Polizei. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser.