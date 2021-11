Dorfladen erhält 10.000 Euro

Das rheinland-pfälzische Innenministerium unterstützt den Dorfladen in Metterich im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit Geld aus der Sonderförderung während und nach der Corona-Pandemie. Der Dorfladen in Metterich bekommt die Förderhöchstmenge von 10.000 Euro. Zur Begründung hieß es, dass in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen ausfallen mussten – die Dorfläden hätten sich meist auf den reinen Verkauf beschränken müssen. Mit der Sonderförderung sollen neue Angebote gemacht oder reaktiviert werden. Der Dorfladen in Metterich plane eine Café-Ecke im Innenbereich. Insgesamt hätten bisher 21 Dorfläden aus dem Sonderförderprogramm Geld erhalten.