per Mail teilen

Familie B. ist eine echte "Landfamilie". Vor drei Jahren ist sie nach Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) gezogen. Die Familie liebt die Natur.

Die Familie lebt mit ihren beiden kleinen Töchtern in einem Haus mit Garten im Neubaugebiet am Ortsrand. Vater und Mutter sind 34 Jahre und haben schon immer auf dem Land gelebt. Bevor sie nach Klausen gezogen sind, lebte das Paar in einem kleinen Dorf bei Idar-Oberstein.

"Für uns war das eigentlich gar keine Option, dass wir in die Stadt ziehen", sagt der Vater. "Wir haben hier Platz und einen Garten, die Kinder haben viel Auslauf." In der Stadt gebe es viele Leute auf engem Raum und man fühle sich dort immer beobachtet. Auf dem Land habe man seine Freiheit. "Wir haben bewusst ein Grundstück auf dem Land gesucht und keine Mietwohnung in der Stadt."

Jeden Tag zur Arbeit mit dem Auto

Die Mutter arbeitet als Lehrerin in Prüm, der Vater arbeitet in Trier. Beiden macht das tägliche Pendeln nichts aus. "Früher war der Weg zur Arbeit noch weiter." Die Kita ist im Ort. "Das war auch ein wichtiger Punkt für uns“, sagt der Vater. "Wir suchen uns auf jeden Fall einen Ort, in dem auch eine Kita ist." Die Grundschule sei im Nachbarort und die weiterführenden Schulen seien gut mit dem Bus erreichbar.

Einen großen Supermarkt gibt es in Klausen nicht - dafür einen kleinen Dorfladen. "Da gehen wir auch sehr gerne und oft hin". Für richtig große Einkäufe muss die Familie mit dem Auto fahren. "Aber wir sind das auch nicht anders gewohnt, wir sind immer schon mit dem Auto einkaufen gefahren", sagt die Mutter.

Drei Generationen im Haus

Die Familie lebt mit den Großeltern unter einem Dach. Man hilft sich gegenseitig, die Kinder können öfter bei den Großeltern sein. Wenn die Großeltern älter werden und mehr Hilfe bräuchten, sei man vor Ort. "Wir müssen dann nicht eine Stunde fahren. Das würde man ja dann vielleicht nur einmal in der Woche machen". So sehe man sich jeden Tag.

Schnelles Internet und Kultur im Dorf

Schnelles Internet hat die Familie im Neubaugebiet auch. Und Kultur? Ein Theater gibt es nicht. "Dafür gibt es Kulturangebote in der Wallfahrtskirche in Klausen", sagt der Vater. Bis Trier und Wittlich sei es auch nicht weit. "Wir müssen nicht unbedingt zu Fuß ins Kino gehen."