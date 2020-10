In unserer Sommerserie schicken wir unsere Reporter für 24 Stunden in einen Urlaubsort in Baden-Württemberg - immer mit der Frage, was man da erleben kann. Sonja Legisa hat in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) in einem Baumhaus-Hotel übernachtet - und dabei eine Menge tierische Erfahrungen gemacht. mehr...