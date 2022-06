Die Bundesliga-Rollstuhl-Basketballer der Dolphins Trier veranstalten am Samstag und Sonntag ein Jedermannsturnier. Dabei können auch Menschen ohne körperliche Einschränkung einen Sportrollstuhl ausprobieren. Das Jedermannsturnier findet in der Sporthalle am Mäusheckerweg in Trier statt.