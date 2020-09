Der Saisonstart in der Rollstuhlbasketball Bundesliga verschiebt sich wegen der Corona Pandemie für die Dolphins Trier um einen Monat. Das hat der Verein auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Eigentlich sollte Ende des Monats der erste Ball rollen, doch nun steht fest, dass die Saison erst am 31.10 losgeht. Der Grund für die Verschiebung: wegen der Corona Regeln in ihren Bundesländern können einige Vereine derzeit nur eingeschränkt trainieren. Die Dolphins werden ihre Heimspiele dann in die Arena Trier verlegen. In der weitläufigen Halle ließen sich die Hygieneregeln am besten einhalten. Der Verein hofft, dass bis zu 250 Zuschauer zugelassen werden. Nur so ließen sich Kosten für den Spieltag wieder einspielen.