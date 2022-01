19 Hunde im Hochwald beschlagnahmt

72 Katzen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, 25 Hunde auf engstem Raum, über 200 Meerschweinchen in einem kleinen Zimmer – Enge, Dreck, beißender Geruch – die Tiere leben in ihren Fäkalien, sind meist unterernährt und häufig krank. Animal Hoarding, also das krankhafte Horten von Tieren aus falsch verstandener Tierliebe, wird großes Tierleid. Was bringt Menschen dazu Tiere zu "sammeln"? Und was erleben Menschen, die diese Tiere aus den Animal-Hoarding-Haushalten befreien? Wir reden darüber. mehr...