DJV kritisiert Berichterstattungsmöglichkeiten am Trierer Landgericht

An den Berichterstattungsmöglichkeiten am Trierer Landgericht gibt es Kritik. In einem offenen Brief an den rheinland-pfälzischen Justizminister mahnt der Deutsche Journalistenverband DJV die wenigen Presseplätze vor allem beim Prozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier an. Elf Plätze standen der Presse am Tag des Prozessauftakts zur Verfügung - ab 3 Uhr morgens standen die Journalistinnen und Journalisten Schlange, um den sogenannten Trierer Amokfahrtprozess verfolgen zu können. Das sei unzumutbar, kritisiert der Trierer Bezirksverband des DJV gemeinsam mit Landes- und Bundesverband. Zwar habe man Verständnis für die Herausforderungen durch Corona-Hygieneauflagen, die Zulassungspraxis des Gerichts für die Presse widerspreche aber dem Recht der Journalistinnen und Journalisten auf freien Zugang zu Informationen. Man hätte das Problem durch die Wahl größerer Räumlichkeiten oder zumindest durch die zulässige Übertragung des Verfahrens per Video für die Presse lösen können. Eine Reaktion des Justizministers Mertin auf den offenen Brief steht noch aus.