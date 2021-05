Sven Finke-Bieger ist homosexuell. Er lebt in Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich), einem 330 Einwohner Dorf an der Mosel. Vor fünf Jahren wurde er zum Weinkönig ernannt - eine Krönung.

Bacchus nannten sie Sven Finke-Bieger, als er vor fünf Jahren zum Weinkönig von Kesten ernannt wurde.

Zwei Jahre hatte er das Amt inne, dann trat er ab. Das Sven homosexuell ist, hat weder in seiner Zeit als Bacchus, noch in den zehn Jahren, in denen er jetzt schon in Kesten wohnt, eine Rolle gespielt sagt er.

Kestener akzeptieren Sven so, wie er ist

"Die Tatsache, dass ich mit einem Mann zusammen lebe und mittlerweile auch verheiratet bin, war hier im Dorf überhaupt kein Problem. Wir sind auch nicht die Einzigen hier im Dorf. Wir Kestener sind eben ein modernes Völkchen."

14 Jahren sind die beiden schon ein Paar. Und die Erfahrungen, die Sven und sein Mann mit ihren Mitmenschen in Kesten gemacht haben, waren durchweg positiv, sagt er.

Homosexualität von Sven ist im Ort kein Thema

"Am positivsten war, dass es gar kein Gegenstand von Gesprächen war. Es wird einfach so angenommen. Da wird gar kein Wort drum gemacht. Keiner sagt etwas Negatives positiver kann es ja eigentlich gar nicht sein."

"Ich fühle mich so wohl, wie ich mich nur wohl fühlen kann." Sven Finke-Bieger, ehemaliger homosexueller Weinkönig von Kesten

Es gab allerdings auch eine negative Erfahrung, die bei Sven in Erinnerung geblieben ist sagt er. "Es gab tatsächlich ein dummes Plakat von irgendeinem Knallkopf. Da kam dann aber auch gleich wieder die Dorfgemeinschaft zum Tragen. Unser Nachbar hat keine 20 Minuten später dieses Plakat schon wieder weggemacht, bevor überhaupt jemand etwas gesehen hat."

Auf die Reaktionen der Dorfgemeinschaft ist der Ortsbürgermeister von Kesten, Michael Beer, stolz.

Sven Finke-Bieger (links) und der Ortsbürgermeister von Kesten, Michael Beer. SWR

"Man denkt immer auf dem Dorf ist man rückständig. Das ist aber gar nicht so. Jeder kennt jeden. Man hat immer den Menschen vor den Augen. Das ist, glaube ich, der Vorteil auf dem Dorf."