Die silber-grauen Haare sind für den Künstlernamen verantwortlich, den sie inzwischen in ihren Pass eingetragen hat. Greta Silver startete mit 66 Jahren ihren YouTube- Kanal "zu jung für´s Alter", um ihre Lebensfreude weiterzugeben.

Sie begann zu Modeln, nachdem sie durch ihre Tochter zu einem Fotoshooting für Mütter und Töchter kam. In ihrem Podcast "Glücklich sein ist eine Entscheidung" spricht sie offen über Themen wie Einsamkeit, Potentialentfaltung oder Loslassen. Alles aus der Perspektive ihres Lebens-Know-hows, eine Frau, die viele Krisen überstanden hat. Sie arbeitete als Sekretärin, widmete sich fast 20 Jahre ihrer Familie mit drei Kindern. Als ihr Mann seinen Job verlor, machte sie sich mit 48 Jahren selbstständig, wurde Unternehmerin und richtete Ferienhäuser, Hotels und Hausboote ein. In "Bring Dich selbst zu leuchten" ihrem dritten Buch, schreibt Greta Silver über Schönheit im Alter. Was sie antreibt und welchen Traum sie sich gerade mit 74 Jahren verwirklicht, das verrät Greta Silver in SWR1 Leute.

Moderation: Nicole Köster mehr...