JVA Beamtin verweigert Coronatest - Disziplinarklage

Das Land Rheinland-Pfalz will eine Justizbeamtin der JVA Wittlich, die Coronatests am Arbeitsplatz verweigerte, aus dem Dienst entfernen. Am Verwaltungsgericht Trier hat das Land deshalb Disziplinarklage eingereicht. Demnach soll sich die Beamtin im vergangenen Herbst beharrlich geweigert haben, am Arbeitsplatz einen Coronatest zu machen. So sah es die Coronaschutzverordnung Rheinland-Pfalz damals vor, wenn jemand länger nicht am Arbeitsplatz gewesen war. Auch andere Coronaschutzmaßnahmen soll die ungeimpfte Beamtin aus ideologischen Gründen abgelehnt haben. Schon im Oktober war sie deshalb vorläufig des Dienstes enthoben worden. Das Land zahlt ihr seitdem auch nicht mehr die vollen Bezüge aus.