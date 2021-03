Der Dinosaurier-Park in Ernzen öffnet am Samstag wieder nach fünfmonatiger Winterpause. Wie die Park-Betreiber mitteilen, müssen sich Besucher wegen der Corona-Pandemie vorher online ein Ticket buchen. Das könnten Besucher auch noch kurz vor dem Besuch - zum Beispiel vor dem Park tun. Das Ticketbuchungssystem vergebe maximal 75 Tickets pro halbe Stunde, um eine zu hohe Besucherzahl im Park zu vermeiden. Die Besucher könnten sich aber im Park innerhalb der Öffnungszeiten so lange aufhalten, wie sie wollten. In bestimmten Bereichen wie an der Kasse oder dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne, müssten die Besucher Masken tragen. Der Park selbst sei aber so groß, dass sich die Besucher gut aus dem Weg gehen könnten. Im Laufe des Frühjahrs werde der Park über neue Attraktionen informieren.