Missbrauchsfall Dillinger: Kein Verfahren gegen Staatsanwalt

Darum geht es in dem Missbrauchsfall um den Priester Dillinger

Der ehemalige Priester Edmund Dillinger steht im Verdacht, ab den 1960er-Jahren Jugendliche sexuell missbraucht und in teils pornografischen Posen fotografiert haben.

Dillingers Neffe hatte nach dem Tod des Mannes im November 2022 zig ungerahmte Dia-Aufnahmen in dessen Haus gefunden - und war damit im April an die Öffentlichkeit gegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Material in dem Haus sichergestellt. Edmund Dillinger ist mit 87 Jahren gestorben.