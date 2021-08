In den Flutgebieten wurden viele Häuser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass nur der Abriss bleibt. Manche Besitzer wollen das auf keinen Fall, weil es ihr Lebensmittelpunkt war. Und was käme auch danach? Wiederaufbau an gleicher Stelle? Das ist momentan kaum möglich, weil völlig unklar ist, ob es dafür überhaupt eine Genehmigung geben wird. Für viele ist dieser Zustand eine weitere Katastrophe - selbst wenn sie gut versichert sind,