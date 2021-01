Der Moselweinbautag beschäftigt sich heute unter anderem mit der Frage, wie die Digitalisierung den Winzern bei der Weinherstellung helfen kann. Nach Angaben des Dienstleistungszentrums ländlicher Raum Mosel kann vor allem das Smartphone die Winzer künftig unterstützen. So gebe es bereits eine Art Mini-Mikroskop für das Smartphone, dass beispielsweise Fotos vom gärenden Wein macht, die dann von einem Programm im Internet ausgewertet werden. Mit den gewonnenen Informationen kann der Winzer den Gärungsprozess optimieren, so ein DLR-Sprecher. Andere Forschungsprojekte beschäftigten sich derzeit mit dem Handy als Minilabor, mit dem in einem Schnelltest Zucker-, Alkohol- oder Säuregehalt bestimmt werden könnten. All das seien digitale Hilfsmittel, die den Winzer unterstützen, um die Qualität seines Weins zu halten oder zu verbessern.