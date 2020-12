per Mail teilen

Das Theater Trier bietet von Dienstag an auf seiner Internetseite einen digitalen Adventskalender. Zu sehen sind musikalische Beiträge als Geschenk an das Publikum für seine Treue, so Intendant Manfred Langner. "Wir wollen damit ein wenig darüber hinwegtrösten, dass wir im Augenblick wegen der geltenden Corona-Maßnahmen nicht live spielen."