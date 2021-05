In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land gibt es ab jetzt zwölf sogenannte Digitalhelferinnen und -Helfer. Nach Angaben der Verbandsgemeinde sollen sie älteren Menschen helfen, sich in der digitalen Welt zurecht zu finden und sie dabei zu motivieren sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen. Die Verbandsgemeinde will nun prüfen, wo die sogenannten Digitalbotschafter besonders gebraucht werden und entsprechende Angebote erarbeiten. Wer die Hilfe bereits jetzt in Anspruch nehmen will kann sich bei der Verbandsgemeinde Wittlich-Land melden.