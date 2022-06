Unbekannte haben am Wochenende in Bitburg 300 Liter Diesel aus einem Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der abgeschlossene Tankdeckel des Lkw wahrscheinlich gewaltsam geöffnet. In den vergangenen Wochen wurde in der Region immer wieder Diesel aus Lastwagen, Baumaschinen und aus Zügen abgezapft.