Unbekannte haben in Kirn aus einem Zug Diesel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Zug am Bahnhof in Kirn. Die Täter zapften demnach etwa 130 Liter Diesel ab. Der Vorfall passierte laut Polizei bereits Ende vergangener Woche. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Kirn melden.