Unbekannte haben aus einem Sattelzug an der B50 bei Longkamp große Mengen Diesel gestohlen. Wie die Polizei heute mitteilte, geschah der Sprit-Diebstahl in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Sattelzug war in einer Haltebucht in Richtung Hetzerath abgestellt gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.