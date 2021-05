Wegen der Corona-Pandemie werden auch in diesem Jahr Wein- und Stadtfeste gar nicht oder wie gewohnt stattfinden können. Es gibt aber auch Hoffnung.

Das größte Fest in der Region, das Trierer Altstadtfest, wird nicht wie gewohnt stattfinden. Normalerweise lockt das Fest in der Trierer Innenstadt im Juni 100.000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an die Mosel. Das wird wegen Corona in diesem Jahr nicht möglich sein.

Das Altstadtfest in Trier wird auch 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. SWR

Alternative Veranstaltung geplant

Vom 25. bis 27. Juni ist laut der Stadt Trier aber eine alternative coronakonforme Veranstaltung geplant. Regionale Musikerinnen und Musiker sollen auf einer Bühne vor der Porta Nigra auftreten. Auf der Internetseite der Stadt heißt es, dass 500 Menschen nach derzeitigem Stand die Konzerte kostenfrei besuchen können.

Spießbratenfest in Idar-Oberstein fällt aus

Das traditionelle Spießbratenfest in der Edelsteinstadt Idar-Oberstein wurde ebenfalls abgesagt. Eine Ersatzveranstaltung ist nach Angaben der Stadt nicht geplant. Das Fest hätte eigentlich Ende Juni stattfinden sollen.

Wittlicher Säubrennerkirmes steht auf der Kippe

In Wittlich steht die traditionelle Säubrennerkirmes auf der Kippe.

Der Wittlicher Marktplatz während der Säubrennerkirmes in normalen Zeiten. Glenn Zimmer

Die Kirmes findet eigentlich jährlich im August statt und wird von mehreren zehntausenden Gästen besucht. Offiziell will der Stadtrat in Wittlich Ende Mai darüber entscheiden, ob die Kirmes gefeiert werden kann.

In Bernkastel-Kues gibt es Hoffnung

Seit 2012 findet auf dem Weinfest der Moselblümchen-Abend statt. Doch 2020 musste das Fest wegen Corona abgesagt werden. Für 2021 gibt es noch Hoffnung. MGZ

Der späte Termin im September könnte die Rettung sein. In Bernkastel-Kues hoffen das jedenfalls die Verantwortlichen. Die haben das größte Weinfest an der Mittelmosel für 2021 noch nicht aufgegeben, auch wenn es in einer anderen Form stattfinden könnte als normal. Das mehrtägige Fest wird in normalen Jahren von mehr als 100.000 Gästen besucht.

Auch Gerolsteiner Kirmes abgesagt

Die traditionelle Sankt Anna Kirmes in Gerolstein ist bereits von den Veranstaltern abgesagt worden. Auch ohne Corona wäre nicht klar gewesen, ob die Kirmes hätte veranstaltet werden können. Der Grund: Umfangreiche Bauarbeiten auf dem Gelände, das zur Kirmesfläche gehört.