Diese drei Frauen wollen neue Weinkönigin an der Mosel werden

Am Abend findet in Leiwen die Wahl der Mosel-Weinkönigin statt. Die Gewinnerin wird das Anbaugebiet Mosel ein Jahr lang bei Messen, Fachveranstaltungen und Festen repräsentieren.

Gegen 21:30 Uhr hat es die Jury zur Wahl der Moselweinkönigin in der Hand, zu entscheiden, wer ein Jahr lang die Krone tragen darf. Marie Joseph Schwartz aus Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg), Amelie Fritschle aus Klotten (Kreis Cochem-Zell) oder Maria Fritzen aus Maring-Noviand (Kreis Bernkastel-Wittlich) können dann in der Leiwener Gemeindehalle nur noch zuschauen und hoffen.

Die drei Kandidatinnen (von links): Amelie Fritschle aus Klotten (Kreis Cochem-Zell). Franziska Fritzen aus Maring (Kreis Bernkastel-Wittlich und Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg). Moselweinwerbung e.V./Ansgar Schmitz

Zwei Stunden lang müssen sich die Kandidatinnen zuvor auf der Bühne der Leiwener Gemeindehalle vor über 250 Gästen beweisen. Sie sollen zeigen, was sie über Wein wissen, wie gut sie die Moselregion und ihre Besonderheiten kennen und dabei sympathisch, locker und spontan rüberkommen.

Dass sie das können, haben sie schon gezeigt. Denn alle drei waren Weinköniginnen in ihren Heimatorten und sind vor der Wahl unter neun Bewerberinnen für den Finalabend ausgewählt worden.

Nachfolgerin von Sarah Röhl gesucht

Letztes Jahr fand die Wahl zur Moselweinkönigin nicht statt. Die amtierende Moselweinkönigin Sarah Röhl aus Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) blieb zwei Jahre lang im Amt, weil in ihrem ersten Jahr fast alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfielen. Heute Abend muss sie die Krone dann ablegen.

Sarah Röhl (Mitte) mit ihren beiden Weinprinzessinnen Jacqueline Krause und Kirsten Urban. Sarah Röhl wurde 2021 zur Weinkönigin an der Mosel gewählt. SWR

Sarah Röhl wird als nächstes an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen. Sie tritt in zwei Wochen beim Vorentscheid zur Wahl in Neustadt an. Das Finale findet eine Woche später statt.