Die Gemeinde Dierfeld in der Eifel zählt zu den zwei kleinsten Gemeinden Deutschlands. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, leben in Dierfeld und in Gröde im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer jeweils zehn Menschen. In dem Eifeldorf Dierfeld gab es zuletzt einen Männerüberschuss. 2019 lebten hier 7 Männer und drei Frauen.