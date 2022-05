Unbekannte haben in der Kirche in Ralingen an der Sauer randaliert. Wie die Polizei mitteilte, verschütteten die Täter offenbar Bier im Altarbereich der Kirche. Außerdem stahlen sie mehrere ausrangierte Handys, die in einer Spendenbox gesammelt wurden. Die Tat passierte laut Polizei bereits am vergangenen Wochenende. Der Pfarrer habe eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher beobachtet, die sich in der Nähe der Kirche aufhielt. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Trier melden.