Niedergelegte Blumengestecke, Laternen und persönliche Gegenstände wurden am Baumgrabfeld des Friedhofs gestohlen. Einiges entdeckten Angehörige dann im Müll.

Auf dem Trierer Hauptfriedhof gibt es ein Baumgrabfeld. Davor steht eine Gedenktafel, vor der Angehörige Blumengestecke, Laternen und persönliche Dinge niederlegen können, wenn sie an ihre Verstorbenen denken. In den letzten Wochen wurden hier vermehrt Blumen, Kerzen und persönliche Dinge gestohlen. Der Polizei zufolge sollen die Taten am 19. März sowie im Zeitraum zwischen dem 20. März und dem 31. März passiert sein.

Wenn jemand beobachtet hat, wie Gegenstände von Gräbern auf dem Hauptfriedhof in Trier entwendet wurden, soll er sich bitte bei der Polizei melden. SWR

Persönliche Gegenstände im Müll wieder entdeckt

Die entwendeten Gegenstände wurden zum Teil wieder aufgefunden - im Müll. Eine Angehörige hatte sie dort entdeckt. Es handelt sich sowohl um den Blumenschmuck als auch um Kerzen und persönliche Dinge, die von dem oder den Tätern in den Abfalleimer geworden wurden, so die Polizei.

Angehörige sind aufgewühlt

Sogar die Polizei ist erschüttert über diese Taten, die den Angehörigen große Schmerzen bereiten. Dabei geht es nicht nur um Straftaten, sondern auch darum, wie sehr das Andenken an einen geliebten Menschen verletzt wird. Die Polizei bittet um Hinweise, um den Vorfall aufzuklären.