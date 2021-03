Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls am Donnerstagabend am Trierer Hauptbahnhof. Gegen 23 Uhr 40 hatte eine Frau vier Tragetaschen, in denen Lebensmittel, Pfandflaschen und ein Mobiltelefon waren, kurz an einem Bussteig abgestellt, während sie auf einem anderen Bussteig auf dem Fahrplan nach einer Busverbindung suchte. In diesem Moment nahm ein junges Paar die Taschen weg und ging Richtung Alleencenter. Ein Taxifahrer beobachtete die beiden. Er beschrieb das Paar als 25 bis 30 Jahre alt, der Mann sei kräftiger gewesen und habe eine rote Hose getragen. Zu diesem Zeitpunkt kamen mehrere Busse am Hauptbahnhof an. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.