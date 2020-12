Unbekannte Täter haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in Idar-Oberstein Spezialwerkzeuge im Wert von über 100.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, drangen die Diebe durch ein Fenster in ein Firmengebäude in der Struthstraße ein. Die entwendeten Werkzeuge werden genutzt, um optische Elemente und Laser herzustellen. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Idar-Oberstein.