5 schöne Weihnachtskrippen in der Region Trier

Krippen sind seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit. In der Region Trier können besonders liebevoll gebaute Weihnachtskrippen besichtigt werden.

Wer über die Weihnachtsfeiertage, "zwischen den Jahren" oder im neuen Jahr einen Ausflug mit der Familie plant, kann sich eine schöne Ausstellung mit Weihnachtskrippen anschauen.

Hier gibt es 5 Ideen für einen Ausflug mit der Familie:





Eine ganz besondere Weihnachtskrippe kann man in Kell am See (Kreis Trier-Saarburg) sehen. In einem Raum über der Sakristei der Kirche ist eine szenische Krippe mit 200 geschnitzten Holzfiguren aufgebaut. Der rheinische Krippenbauer Jakob Reischig hat 50 Jahre lang daran gearbeitet - von 1870 bis 1925.

Die historische Weihnachtskrippe in Kell am See zeigt die Lebensgeschichte Jesu von der Geburt in der Krippe bis zum Einzug in Jerusalem. Sie besteht aus 200 handgeschnitzten Figuren. Eine Szene zeigt die Flucht nach Ägypten. SWR

Von Maria und Josef, der Geburt in der Krippe bis zum Einzug Jesu in Jerusalem stellt die Keller Krippe Szenen aus dem Leben Christi dar. Auch die Städte Bethlehem und Jerusalem sind gestaltet und eine Wüstenlandschaft mit der Szene der Flucht nach Ägypten.

Die Krippe in Kell am See ist zur Weihnachtszeit vom 25. Dezember bis 31. Dezember täglich von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Gruppen können die Krippe nach Voranmeldung das ganze Jahr über bestaunen.

In ihrem Weingut St. Barbara in Alf an der Mosel (Kreis Cochem-Zell) bauen Elke und Karl-Heinz Böhmer jedes Jahr im Advent ihre private Krippensammlung auf und zeigen sie bis zum 6. Januar. 18 Weihnachtskrippen gibt es zu sehen. Zwölf Krippen stehen draußen, fünf in der Weinstube.

Diese winterlich wirkende Weihnachtskrippe ist eine von 18 aus der Privatsammlung von Elke und Karl-Heinz Böhmer. Sie zeigen ihre Krippen in ihrem Weingut in Alf an der Mosel zur Weihnachtszeit. privat / Karl-Heinz Böhmer

Seit mehr als 20 Jahren präsentiert das Ehepaar Böhmer Figuren der Heiligen Familie und zeigt individuell gestaltete Ställe. Eine schöne Überraschung gibt es an Heiligabend: Dann öffnet sich das 24. Fenster des Alfer Adventskalenders auf dem Weingut der Böhmers.

In einem historischen Winzerhaus aus dem Jahr 1650 in Klüsserath (Kreis Trier-Saarburg) zeigen die Klüsserather Krippenfreunde 90 Krippen aus aller Welt. Das Museum hat vom 27. bis 30. Dezember täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, auch an den ersten beiden Wochenenden im Januar. Für angemeldete Gruppen sind bis Ende Januar Besichtigungen möglich.

Das Haus der Krippen in Klüsserath an der Mosel zeigt über 90 Krippen verschiedener Stile und Epochen aus aller Welt. Geöffnet Samstag und Sonntag. Das ganze Jahr über für angemeldete Gruppen. Krippenmuseum Klüsserath

Zu sehen gibt es mehr als 100 Jahre alte historische Krippen, Krippen aus aller Welt von den Alpen bis Übersee, italienische Landschaftskrippen und neuere Krippen. Das Haus der Krippen in Klüsserath ist übrigens als Museum des Monats Dezember 2023 von der rheinland-pfälzischen Landesregierung ausgezeichnet worden.

In Losheim in der Eifel (Kreis Euskirchen) an der deutsch-belgischen Grenze können Krippenfans das ganze Jahr über eine der größten Krippensammlungen Europas erleben.

Auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern sind Weihnachtskrippen aus 60 verschiedenen Ländern ausgestellt. Die ArsKrippana ist auch an den Feiertagen geöffnet. Am 24. und 25. Dezember sowie an Silvester und Neujahr von 10 bis 16 Uhr, sonst täglich von 10 bis 18 Uhr.

Sie spielen in der Weihnachtskrippe eine ganz besondere Rolle: Engel. "Vom Götterboten zum Rauschgoldengel" heißt die Weihnachtsausstellung im Museum am Dom in Trier in diesem Jahr. Dort spielen Engel die Hauptrolle.

Diese Weihnachtskrippe aus dem Jahr 1913 ist der Irscher Burg nachempfunden. Sie ist im Trierer Museum am Dom zu sehen. SWR

Zu sehen sind Engelsdarstellungen - auch in Weihnachtskrippen - aus verschiedenen Epochen und Ländern. An den Feiertagen ist das Museum am Dom geschlossen. Sonst ist es dienstags bis samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.