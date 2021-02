"Die Hochwasserlage in Zell ist relativ entspannt"

Die Altstadt in Zell (Kreis Cochem-Zell) ist bis zu einem Pegelstand von 8,70 Meter geschützt. In der Nacht auf Donnerstag ist die Lage in Zell ruhig geblieben. Die Altstadt wurde nicht geflutet, berichtet SWR-Reporter Sebastian Grauer.