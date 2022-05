Viele Freibäder in der Region Trier eröffnen die Badesaison

Sommerliche Temperaturen in der Region Trier! Ein Glück, haben schon einige Freibäder geöffnet. Und viele starten in den kommenden Tagen ihre Badesaison. Eine Übersicht.

Erst die Corona-Pandemie - nun auch noch gestiegene Energiepreise: Die Schwimmbäder in der Region Trier stehen vor großen Herausforderungen. Viele haben zudem mit Personalmangel zu kämpfen. Trotzdem eröffnen fast alle Freibäder ihre Badesaison.

Hier finden Sie die Freibäder nach Regionen sortiert. Mit einem Klick auf die Wunschregion landen Sie direkt dort.

Stadt Trier

Mosel/Ruwertal

Eifel

Hunsrück

Das Südbad in Trier öffnet nach Angaben der Stadtwerke Trier ab 16. Mai, das Nordbad wegen Sanierungsarbeiten wahrscheinlich erst zu den Sommerferien. Allgemein gilt für die beiden Trierer Freibäder: Es gibt keine Corona-Beschränkungen wie beispielsweise Zeitslots mehr.

Geheizt wird mit Solarthermie, daher steigen die Heizkosten nicht. Die hohen Energiepreise zeigen sich aber bei der Wasseraufbereitung und beim Betrieb der Wasser-Attraktionen wie Rutschen. Preiserhöhungen sind nach Angaben der Stadtwerke vorerst nicht geplant.

Das Südbad in Trier öffnet voraussichtlich Mitte Mai. Stadtwerke Trier

Das Moselbad Bernkastel-Kues öffnet am Sonntag, 15. Mai, seine Pforten. Die Ticketpreise werden erhöht, unabhängig von Energiekosten, so die Betreiber. Dies sei bereits Anfang des Jahres beschlossen worden.

Es gelten vorerst keine speziellen Corona-Maßnahmen. Je nach Pandemie-Situation müsse eventuell im Innenbereich eine Maske getragen werden. Trotz der gestiegenen Energiepreise wird die Wassertemperatur nicht gesenkt.

Das Freibad Ruwertal in Mertesdorf öffnet am 22. Mai. Derzeit ist nicht geplant, wegen der gestiegenen Energiepreise die Ticketpreise zu erhöhen oder die Wassertemperatur zu senken. Vorerst sind auch keine Corona-Maßnahmen geplant.

Das Panoramabad Leiwen öffnet am Samstag, den 14. Mai, das Erlebnisbad Schweich empfängt schon seit dem 7. Mai die Badegäste. Ticketpreise und Öffnungszeiten haben sich nicht geändert, es gibt auch keine Corona-Regeln wie Zeitslots für Badegäste mehr. Auch wenn die Energiekosten steigen, haben sich die Betreiber bewusst gegen eine Preiserhöhung entschieden.

Die Freibäder Schweich und Leiwen. VG Schweich

Auch das Freibad Kröver Reich hat seit dem 8. Mai geöffnet. Das Bad ist nach Angaben der Betreiber dank einer eigenen Solaranlage nicht von steigenden Energiepreisen betroffen. Daher wird es auch keine Senkung der Wassertemperatur geben. Es gibt keine höheren Preise und keine Corona-Regeln. Auf dem Freibad-Gelände gibt es einen neuen Bolzplatz, Volleyballplatz, Slackline, Fitnessgeräte und eine Tischtennisplatte. Die Liegewiese wurde erweitert.

Das Waldfreibad Prüm öffnet voraussichtlich Anfang oder Mitte Juni. Die Öffnung ist abhängig davon, ob die von der Juli-Flut zerstörte Brücke bis dahin fertiggestellt ist. Die Brücke ist für Autos der einzige öffentliche Zufahrtsweg zum Bad. Derzeit werde schon das Becken mit Wasser befüllt, so ein Sprecher der Verbandsgemeinde. Das Schwimmbad sei dann ab 21. Mai betriebsbereit. Bei der Hochwasserkatastrophe wurden Technik und Außenanlage des Bades zerstört.

"Wir sind alle froh, wenn das Freibad nach der starken Zerstörung wieder eröffnet wird."

Von steigenden Energiepreisen ist das Freibad Prüm nicht direkt betroffen - dank Solaranlage und Solarmatten. Trotzdem gibt es steigende Stromkosten wegen Duschen, Pumpen und Technik. Davon werden die Badegäste aber nichts spüren, so die Betreiber.

Auch das Freibad Kyllburg wurde durch die Juli-Flut sehr stark beschädigt. Das Bad öffnet voraussichtlich erst 2024 wieder.

Das Kylltalbad in Kordel öffnet am 26. Mai. Der Personalmangel, vor allem bei den Rettungsschwimmern, stelle eine Herausforderung dar, so die Betreiber. Ob die Eintrittspreise erhöht werden, wisse man aber noch nicht.

Das Freibad Gerolstein öffnet am 14. Mai. Das Bad läuft mit Solarenergie, daher sei man nicht so stark von steigenden Energiekosten betroffen, so die Betreiber. Gute Nachricht für Besucher: Es wird keine Temperatursenkung und keine höheren Preise geben. Außerdem gelten keine Corona-Regeln mehr.

Das Freibad in Gerolstein öffnet am 14. Mai. Verbandsgemeinde Gerolstein

Das Freibad Kelberg plant Ende Mai oder Anfang Juni zu öffnen. Fest steht schon: Es wird keine Preiserhöhung geben und die Wassertemperatur wird nicht gesenkt. Nach dem Sommer soll das Bad saniert werden.

Das Maar in Schalkenmehren ist als erstes Maar in dieser Woche in der Vulkaneifel in die Badesaison gestartet. Die übrigen Maare wollen nach Angaben der Verwantwortlichen Ende Mai bzw. Anfang Juni eröffnen.

Das Familienfreibad Manderscheid öffnet am 14. Mai ohne Corona-Regeln. Die hohen Energiepreise haben fast keine Auswirkung, da die beheizten Becken und Duschanlagen ausschließlich mit Solarenergie versorgt werden.

Wann das Freibad Waxweiler öffnet, ist noch nicht ganz klar. Die Hochwasserschäden vor allem bei der Technik mussten behoben werden. Es fehlen noch zwei Ersatzteile. Werden die jetzt geliefert und eingebaut, kann schnell geöffnet werden, so eine Sprecherin der zuständigen Verbandsgemeinde. Das Bad sei weitgehend betriebsbereit. Man hoffe, spätestens im Juni zu öffnen. Eine Erhöhung der Eintrittspreise sei nicht geplant.

Wann das Freibad in Waxweiler öffnet, ist noch unklar. Verbandsgemeinde Arzfeld

Das Freibad Cascade Bitburg öffnet am 13. Mai. "Es bleibt alles so, wie es vor Corona war", so die Betreiber. Ticketpreise werden nicht erhöht. Im Innenbereich wurde in zwei Becken die Temperatur um ein Grad herabgesetzt, im Freibad ist das nicht vorgesehen, da der Betrieb über eine Solaranlage läuft.

Das Freibad Morbach öffnet nach Angaben der Betreiber am 21. Mai und ohne Corona-Regeln. Auch sonst gibt es keine Veränderungen. Die hohen Energiekosten haben keine Auswirkungen auf Wassertemperatur und Eintrittspreise. Die Beckenheizung läuft mit einer Solaranlage.

Die Freibadsaison in Saarburg startet nach eigenen Angaben ohne Corona-Auflagen und so das Wetter mitspielt ebenfalls am Samstag, 21. Mai. Das beheizte Freibad bietet unter anderem ein langes Schwimmerbecken mit Sprungbecken.

Das Freibad in Kell am See öffnet in diesem Jahr ab dem Samstag, 28. Mai. Die Badanlage bietet unter anderem ein Planschbecken mit Sonnensegel, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitrutsche

Das Freibad in Birkenfeld öffnet am 21. Mai ebenfalls ohne Corona-Regeln. Neben mehreren Becken verfügt das Gelände unter anderem auch über eine Boulebahn, ein Basketball- und ein Beachvolleyballfeld.

Das Freibad Idarwald in Rhaunen soll nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen am zweiten oder dritten Mai-Wochenende öffnen. Derzeit würden unter anderem die Becken befüllt. Die Eintrittspreise werden um etwa zehn Prozent erhöht. Damit sollen in erster Linie allgemein gestiegene Kosten kompensiert werden. Derzeit werde die Heizung erneuert, sodass die Becken zukünftig bei Bedarf separat beheizt werden könnten, außerdem könne mit der neuen Anlage auch das Kinderbecken beheizt werden.

Das Naturbad Staden in Idar-Oberstein wird je nach Wetterlage Ende Mai oder Anfang Juni eröffnet, weil es nicht beheizt ist. Es brauche einige warme Tage, damit man im Wasser baden könne, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Corona-Regeln wird es voraussichtlich keine mehr geben. Es sei auch keine Preiserhöhung geplant, weil die drei Pumpen des Wasserkreislaufs keinen so hohen Strombedarf hätten. Das Bad sei weitestgehend betriebsbereit.