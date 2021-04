Glitzernde Maare, verträumte Wälder und tolle Ausblicke. All das können Sie auf dem Rad im Hunsrück, in der Eifel oder an der Mosel erleben. Die schönsten Strecken für Familien gibts hier.

Mosel-Radweg

Der 245 Kilometer lange Mosel-Radweg bietet immer etwas Interessantes. Besonders familienfreundlich ist dabei die 28 Kilometer lange Etappe von Riol bis nach Piesport, so die Mosellandtouristik.

Der Radweg sei vom Autoverkehr getrennt und unterwegs gibt es für Familien jede Menge zu entdecken.

Neben dem Freizeitsee Triolago führt der Radweg auch an der römischen Villa Mehring, an der Staustufe in Detzem, am Anlegepunkt des römischen Weinschiffs Stella Noviomagi oder der römischen Kelteranlage in Piesport vorbei.

Geheimtipp: Wer sich vor der Radtour im Internet die Audiotour "40 Lauschpunkte am Mosel-Radweg" herunterlädt, bekommt nicht nur interessante Geschichten zu besonderen Punkten am Wegesrand, sondern erfährt auch noch das ein oder andere Geheimnis.

Etwas Ausdauer wird gebraucht: Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist 50 Kilometer lang. Hunsrück Touristik GmbH

Ruwer-Hochwald-Radweg

Im Ruwertal und im Hochwald lockt der Ruwer-Hochwald-Radweg fahrradbegeisterte Familien an.

Das Besondere: Dort, wo früher nur der Zug hinkam, können Sie heute Natur und Landschaft per Rad entdecken. Der Weg verläuft laut Hunsrück-Touristik überwiegend entlang der Trasse der ehemaligen Hochwaldbahn.

Zunächst geht es schlängelnd von Hermeskeil an durch den Wald über die Höhen des Hunsrücks, bis die Strecke durch das Ruwertal stetig bergab nach Trier führt. Unterwegs gibt es zahlreiche Tunnel und Brücken zu bestaunen. Der insgesamt 50 Kilometer lange Radweg ist asphaltiert und beschildert.

Das Gute dabei: Von Hermeskeil bis nach Trier sind nicht einmal 100 Höhenmeter zu überwinden. Mit dieser geringen Steigung ist der Radweg vor allem für Familien mit etwas größeren Kindern geeignet, die schon weitere Strecken zurücklegen können.

Maare-Mosel-Radweg

In der Vulkaneifel bietet sich für Familien vor allem der Maare-Mosel-Radweg an. Auch hier steht eine stillgelegte Bahntrasse im Vordergrund. Die ermöglicht einen fast 60 Kilometerlangen Radel-Spaß ohne anstrengende Steigungen. Aktuelle Informationen zum Radweg gibt es hier.

Der Weg zum alten Viadukt bei Daun ist die schwerste Steigung, die Fahrradfahrer auf dem Maare-Mosel-Radweg überwinden müssen. Eifel Tourismus GmbH / Dominik Ketz

Die Tour, die am Viadukt bei Daun beginnt, bietet nach Angaben der Eifel Tourismus GmbH jede Menge Überraschungen.

Sie führt nicht nur vorbei an den Maaren und durch einen mehr als 500 Meter langen Fahrradtunnel, in dem sich Fledermäuse angesiedelt haben, sondern auch vorbei an tollen Sehenswürdigkeiten wie der Strohner Lavabombe oder den Manderscheider Burgen. Für Kinder besonders interessant dürfte ein Besuch in der Ziegenkäserei bei Gillenfeld sein.